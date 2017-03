Albstadt Einbruch im Kindergarten scheitert

Albstadt-Ebingen. Weil das Einstiegfenster, das die Täter sich ausgesucht hatten, ihren Hebelversuchen standhielt, ist in der Nacht zum Dienstag ein Einbruch in die Kindertagesstätte Regenbogen in der Danneckerstraße gescheitert. Nach Polizeiangaben kletterten die Gauner auf das Flachdach über dem Waschraum und hebelten von dort aus mehrfach an einem Fenster. Weil es ihnen nicht gelang, es so weit zu öffnen, dass sie einsteigen konnten, mussten sie ohne Beute wieder ziehen. An dem Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise zum Fall nimmt das Polizeirevier Albstadt, Telefon 07432/955-0, entgegen.