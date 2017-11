Albstadt Ein Stückchen Himmel auf der Erde

Als kleine Anekdote seines früheren Lebens erzählt er, dass sein Vater ihm immer die Bestätigung gab, "Eins Plus" zu sein. Selbst dann, als er eine Fünf mitbrachte – "Ich glaube, es war Englisch", was nicht wirklich typisch für ihn war –, beschenkte ihn der Vater mit einem ganz besonderen Jo-Jo. Belohnen statt strafen. Weitermachen, statt aufgeben, auch wenn es mal nicht so läuft. Dabei zeigt er sich von einer sehr bescheidenen Seite, erzählt immer wieder von seiner von Sport geprägten Jugend. Kurzum, er gewinnt die Herzen mit seiner Natürlichkeit und Offenheit.

Fragen beantwortet er gerne. Bereitwillig erzählt er von der Vorgeschichte zur damaligen Fernsehshow, in welcher der Unfall passierte. Er habe kein gutes Bauchgefühl gehabt, hatte schon zwei Mal zuvor eine Teilnahme abgelehnt, doch sein Umfeld habe ihm zugeraten. Aber ja, er würde sich heute wieder so entscheiden. Ob ihn denn etwas in Rage bringe, wird Koch weiter gefragt, wo er doch einen sehr ruhigen Eindruck mache. Da gibt es durchaus Dinge, solche in der großen Welt draußen, wenn sich ständig alles ums Geld drehe, Ungerechtigkeiten, manchmal auch innenpolitische, mehr noch außenpolitische Gegebenheiten. Aber auch in der eigenen Umgebung, wenn plötzlich "dieser blöde Rollstuhl" kaputt sei. Koch mischt sich unter die Leute, die sich nach der Veranstaltung zum Reden bei Saitenwürstle und Glühwein im Pfarrsaal getroffen haben. Das hatte er auch kräftig beworben, indem er sich auf diese "Seiden- oder sind es gar Seifenwürstle" gefreut hatte. Seien es diese Gags, sei es sein offenes Herz für das Leiden anderer: Koch präsentiert sich trotz seines persönlichen Leides als außergewöhnlicher Mensch.