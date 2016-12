Albstadt Ein Stich für den Präsidenten a. D.

Albstadt/Chambéry. Am 61. Kongress der Vereinigungen deutsch-französischer Gesellschaften (VDFG) hat jüngst auch eine Albstädter Delegation teilgenommen – nicht zuletzt deshalb, weil der Tagungsort Chambéry war: Der Kongress findet im Wechsel in einer französischen oder deutschen Großstadt statt; 2016 war die alte Hauptstadt Savoyens an der Reihe.