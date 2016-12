Albstadt Ein Stelldichein zweier Künste

Zwischen den insgesamt elf Stücken gaben die Musiker launige Anekdoten und Hintergrundinformationen zum Besten. Offizieller Anlass des Konzerts war der 125. Geburtstag von Otto Dix. Museumsleiterin Veronika Mertens begrüßte die Gäste in den voll besetzten Sitzreihen des Forums, verwies auf die aktuelle Dix-Ausstellung im Saal gegenüber und erklärte: "Wir freuen uns, wenn sich hier die Künste treffen." Dass sich die beiden Musiker intensiv mit Otto Dix auseinandergesetzt hatten, wurde in "Modell" deutlich, einem Stück, zu dem sie eine Dix-Zeichnung inspiriert hat. Allerdings, so Kieckbusch, wollten sie es nicht als eine Übersetzung aus einem künstlerischen Medium ins andere verstanden wissen, sondern als Versuch, ihren Eindrücken Ausdruck zu verleihen.