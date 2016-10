Albstadt Ein Schubert ohne Trauerflor

Dem Ausflug in die Moderne folgte ein Klassiker – allerdings ist auch Beethovens Violinkonzert in D-Dur kein musikalischer Spaziergang durch einen übersichtlich angelegten, bequem begehbaren Park, sondern ein Werk, das langen Atem erfordert und an den Solisten höchste künstlerische und technische Ansprüche stellt – die in Albstadt aufgewachsene Eva Unterweger meisterte die einen wie die anderen mit Bravour.

Selbst in den höchsten Tönen strahlend klar

Sie strich mit Herz und Temperament; in den Solopassagen blieb ihr Geigenton selbst beim Pianissimo und in den höchsten Höhen strahlend und klar; und ihr Zusammenspiel mit dem Orchester wirkte vollkommen natürlich.

Nimmermüder Motor der musikalischen Darbietungen war Brigitte Wendeberg, die in gewohnt tänzerischer Manier den Stab führte und ihre Musiker zu kompromissloser Prägnanz und Klarheit einerseits, Intensität und Emotionalität andererseits anhielt. Was insbesondere dem letzten Werk des Abends zugute kam, Franz Schuberts sechster Sinfonie, die heute gerne als "kleine C-Dur-Sinfonie" bezeichnet wird.

Über 30 Minuten lang kam der Erfindungsreichtum des Komponisten zu voller Geltung, strömten in weichen Bögen und runden Linien schöne Melodien und warme, farbsatten Harmonien, hörte das Publikum einen Schubert, der ganz ohne Trauerflor auskam. Die Begegnung mit dem Romantiker und diesem heiter-ausgelassenen Werk blieb spannend bis hin zum letzten Akkord.