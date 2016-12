Albstadt Ein Schmelzschuppenfisch gibt sein Debut

Beispielsweise der Wormser Achatspezialist Peter Jeckel, den Hans Maurer persönlich für Albstadt gewonnen hat und der die einzige reine Achat-Messe in Europa bestreitet. Oder der Edelsteinschleifer Michael Storr aus Idar-Oberstein, in dessen mobiler Werkstatt unter den Augen der Besucher in virtuoser Millimeterarbeit aus Rohlingen facettierte Steine entstehen.

Zum ersten Mal in Albstadt ist der auf das Fundgebiet Schwarzwald spezialisierte Mineralienfachmann Richard Bayerl, der kostenlos Mineralien mikroskopiert und bestimmt. Aus dem oberbayerischen Mittenwald kommt Jürgen Markgraf nach Tailfingen, einer der bedeutendsten Mineralienhändler Deutschlands. Er hat hochwertige Mineralien aus allen Weltgegenden im Angebot; sein geografischer Schwerpunkt ist jedoch die Alpenregion und dort besonders Österreich und die Schweiz. Ein Goldschmied bewertet kostenlos Schmuck aus Omas Schatulle. Auch an die Kinder ist gedacht: Sie können an einer künstlichen Schürfstätte in mehreren Sandwannen versteckte Edelsteinchen mit dem Teesieb aufspüren.

Auf besondere Attraktionen dürfen sich die Fossilienfans freuen: einen mittelgroßen "Meerengel" – die Haie mit dem rochenähnlich abgeplatteten Körper sind Leitfossilien des Nusplinger Plattenkalks – und einen fossilen Schmelzschuppenfisch. Dieser wurde bei der Nusplinger Grabungskampagne 2015 gefunden und ist mit rund 70 Zentimetern Länge der größte bisher entdeckte Vertreter seiner Gattung. Darüber hinaus gehört er einer Art innerhalb dieser Gattung an, die bisher noch nicht bekannt war. Präsentiert werden die beiden Skelette vom Stuttgarter Staatlichen Museum für Naturkunde.