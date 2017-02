Albstadt Ein ruhiges Jahr – und dennoch jede Menge Arbeit

Zwar hatte man sich nach dem Musical-Erfolg des Jahres 2015 vorgenommen, etwas kürzer zu treten, doch dann geriet das Folgejahr 2016 doch recht arbeitsintensiv. "Wir konnten zeigen, was der MGV leisten und bieten kann", kommentierte Paul und verwies auf 18 öffentliche Auftritte, von denen das Dorffest fraglos das größte und arbeitsaufwendigste Ereignis war: Die Sänger traten gleich dreimal zusammen mit der Singklasse der Eyachquell-Grundschule auf.

Weitere wichtige Termine waren Dorfweihnacht und Abendserenade. Das Gastspiel im Seniorenheim kam gut an, und zudem wirkte der MGV an Konzerten in Nehren und Laufen mit.

Eine Premiere gab es auch: Erstmals fand ein gemeinsamer Wandertag statt. Für 2017 hat man sich auch einiges vorgenommen: Zusammen mit der Harmonie Laufen und dem Sängerbund Hechingen werden die Pfeffinger im Oktober und November dreimal das Musical "Die Schöne und das Biest" aufführen. Dazu wird ein Projektchor gegründet – die Interessenten treffen sich erstmals am 3. März.