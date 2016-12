Albstadt Ein Open-Air-Konzert in der City mit roten Mützen

Von 17 bis 18 Uhr dauert der Auftritt von "Voices, Hearts and Souls". Es dirigiert wie gewohnt Juandalynn Abernathy, die Tochter von Reverend Ralph Abernathy, der vor einem halben Jahrhundert Mitstreiter und engster Vertrauter von Martin Luther Kind war. Von 19 bis 21 Uhr ist dann "Südlich von Stuttgart" von Stuttgart an der Reihe und gibt in gewohnt professioneller Manier Jazz, Soul und Rock zum Besten – unter anderem stehen Weihnachtsklassiker von John Lennon, Chris Rea, Bon Jovi und Mariah Carey auf dem Programm. Leadsänger sind diesmal Eva Leticia Padilla und Robert Keller. Die gebürtige New Yorkerin Padilla hat an der New School of Jazz and Contem- porary Music studiert, war Vocal Coach bei "Star Search" und trat 2010 an der Staatsoper Stuttgart in "The Art of Deleting" auf. Sie hat unter anderem mit Genesis-Sänger Ray Wilson zusammengearbeitet. Robert Keller an der Musikhochschule Nürnberg Jazz-Gesang studiert und war Leadsänger in Revivalkonzerten von "Earth Wind and Fire", "Chicago" und "Blood Sweat and Tears". Begleitet werden die beiden Sänger von vier Instrumentalisten: Annika Strobel hat an der Stuttgarter Hochschule für darstellende Künste Bass studiert und auf großen Festivals im Vorprogramm von Künstlern wie Joshua Redman, Bob Geldof, Carl Verheyen (Supertramp), und Albert Hammond gespielt. Bestens bekannt sind in Albstadt Keyboarder Wolfgang Fischer, Gitarrist Ralf Gugel und Christian Baumgärtner, der Schlagzeuger.