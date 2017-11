Albstadt Ein Nachmittag in Nimmerland

Wer kennt ihn nicht, den tollkühnsten Abenteurer der Kinderliteratur, Peter Pan, der mit den "verlorenen Jungs", der liebenswürdigen und manchmal etwas zickigen Fee Tinker Bell und der wilden Indianerin Tiger Lilly eine Traumwelt bewohnt, in der niemand erwachsen werden muss? Die kleine Wendy aus London ist durch Zufall dorthin geraten, erlebt im Kampf gegen den finsteren Piraten Käpt’n Hook an Peters Seite ein Abenteuer nach dem anderen – und fragt sich am Ende doch, ob sie für immer ein Kind bleiben möchte.

Liberi-Autor Helge Fedder hat die berühmte Geschichte des Schotten James Matthew Barrie über die Unschuld der Kindheit in ein modernes Musical für die ganze Familie verwandelt; die Songs steuern Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker bei. Tickets gibt es im Vorverkauf für 20, 18 oder 15 Euro in der Ebinger Geschäftsstelle des Schwarzwälder Boten und unter der Tickethotline 01805/600 311. Kinder zwischen drei und 14 Jahren erhalten eine Ermäßigung in Höhe von zwei Euro.

