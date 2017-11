Albstadt Ein miesepetriger Optimist

Albstadt-Tailfingen. Die Moderation hatte an diesem Abend Hans-Joachim Hofmann übernommen, ein bekennender Fan von Bayer – er hat alle seine Bücher gelesen, vom Erstling "Das Herz ist eine miese Gegend", der verfilmt wurde, über das "Oma-Bayer-Lexikon" und den Roman "Weißer Zug nach Süden" bis zum neuesten Werk "Seltene Affären", das Thommie Bayer an diesem Abend vorstellt. Bevor Bayer Romacier wurde, hatte er als Liedermacher mit Liedern wie "Der letzte Cowboy kommt aus Gütersloh" und "Ich hol dir keine Sterne mehr vom Himmel" reüssiert – die frühe CD "Fliegender Teppich Gleis 8" hat er einst zusammen mit Christian Baumgärtner aufgenommen. Und malen kann er auch – Thommie Bayer ist ein "Seitenwechsler" par excellence und durfte bei den Albstädter Literaturtagen nicht fehlen.

In "Seltene Affären" lässt Bayer – erstmals – Motive aus früheren Romanen einfließen; beispielsweise war Protagonist Peter Vorden schon im "Weißen Zug nach Süden" dabei. Allerdings blieb er da eher gesichtslos, weil die Heldin des Romans, eine Aushilfsputzfrau, nur seine Wohnung und sein Briefe, aber nie ihn selbst zu Gesicht bekam. Jetzt erfährt man mehr: Unter der Woche führt Peter Vorden ein Feinschmeckerrestaurant in Lothringen, am Wochenende zieht er sich in die erwähnte geputzte Wohnung zurück – der Briefwechsel mit der Raumpflegerin wird übrigens fortgesetzt – und schreibt Kurzgeschichten für seinen Zwillingsbruder Paul, einen erfolgreichen Schriftsteller. Ein extremer Akt der Selbstverleugnung, und das in mehr als einer Hinsicht: Paul hat die einzige Frau geheiratet, die Peter je wollte – und trotzdem schreibt der für ihn die Texte, die seinen Erfolg begründen.

Der Stil, in dem Bayer diese Geschichte erzählt, ist mal schnoddrig und leichtfüßig, gelegentlich griffig sentenziös: "Die Abwesenheit von Krieg ist echter Friede; jeden Tag kann eine Diagnose oder ein unvorsichtiger Verkehrsteilnehmer dem Leben ein Ende setzen." Ist Peter Vorden ein "Alter Ego" von Thommie Bayer? Der 64-Jährige bezeichnet sich als "echten miesepetrigen Optimisten", aber so zwanghaft wie sein Romanheld sei er nicht – oder richtiger, nicht mehr. Früher habe er seine Text bis zu 30mal überarbeitet, so viel Durchgänge seien es mittlerweile nicht mehr. "Ich werde schludriger", sagt er und lächelt.