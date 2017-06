Albstadt Ein kurzes, kreatives Leben

Die Ausstellung lässt auch die Persönlichkeit des Lehrers Landenberger in neuem Licht erscheinen, nicht zuletzt in den Briefen, die der junge Stenner regelmäßig an seine Eltern in Bielefeld schreibt.

Von Juni bis August 1911 nimmt Stenner an der Akademie-Exkursion nach Dießen am Ammersee teil, die in jenem Jahr von Christian Landenberger geleitet wird. Landenberger selbst rät Hermann Stenner, in einer Komponierklasse weiter zu studieren. Ab Oktober 1911 studiert Hermann Stenner in der Komponierklasse von Adolf Hölzel. Zusammen mit Willy Baumeister und Oskar Schlemmer arbeitet er an einem Wandbildzyklus für die Kölner Werkbundausstellung 1914. Im August 1914 meldet er sich zusammen mit Schlemmer freiwillig zum Kriegsdienst. Anfang Dezember 1914 fällt der damals 23-jährige Hermann Stenner an der Ostfront bei Iłów (Lowitz) in Polen.

Er hatte nur fünf Jahre Zeit, dennoch steht sein malerisches Lebenswerk auf beeindruckende Weise für den energiegeladenen Aufbruch der jungen Avantgarde.

