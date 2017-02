Albstadt Ein Jahr Psychosomatik in Albstadt

Albstadt-Ebingen. Die Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Zollernalb Klinikums, die in Kooperation mit dem Vinzenz-von-Paul-Hospital Rottenmünster betrieben wird, ist seit einem Jahr in Albstadt. In dieser Zeit hat sich die Abteilung erfolgreich in der Region aufgestellt, und es kann eine zufriedenstellende Bilanz gezogen werden: Die Station im Krankenhaus Albstadt wurde von der Bevölkerung und vor allem von den Patienten gut angenommen.