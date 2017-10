Albstadt Ein Insektenhotel öffnet seine Türen

Bereits im Juni, als es galt, den Maibaum im Ort zu fällen, war die Idee entstanden, ein Domizil für Insekten zu errichten. Die beiden aktiven Narren Frank Ringwald und Markus Maute verwandelten Teile des Baumes in ein Gerüst für das spätere Heim der Insekten. Während eines zweitägigen Zeltlagers auf dem "Lieshof" bei Veringenstadt, an dem insgesamt 36 Kindern, Jugendliche und Eltern teilnahmen, machten sich die Jüngsten der Zunft unter der Anleitung von Jugendwart Marianne Härtwig ans Sammeln von Tannenzapfen, Zweigen, Ästen und Moos. Danach wurden sechs "Holz-Appartements" erstellt, mit dem Sammelgut bestückt, mit Drahtgitter verschlossen und überdacht. Zu Schluss wurde die von Schreiner Schurer gefertigte Tafel mit der Inschrift "Runkelriabaweible-Kids 2017" am Dach befestigt.

Hölzerne Heimstatt von Wildbienen und Hummeln

Bei herrlichem Herbstwetter ist nun unter tatkräftiger Unterstützung vieler Helfer die neue Heimstatt von Wildbienen und Hummeln am "Unteren Heubelsteinweg" aufgerichtet werden. Maschinen und Werkzeuge hatte der stellvertretende Vorsitzende der Runkelriabaweible, Frank Löffler, zur Verfügung gestellt; und es dauerte nicht lang, bis die Holzkonstruktion stand. Nun ragt sie gut sichtbar oberhalb des Gebiets "Mühläcker" auf. Jugendwartin Marianne Härtwig bedankte sich bei allen Helfern und Sponsoren, und auch Ortsvorsteher Thomas Bolkart war voll des Lob für die Narrenzunft.