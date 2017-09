Albstadt Ein historischer Tag für das Hufeisen

Auch Siegfried Schott (Freie Wähler) findet es "zumutbar", dass nur noch Anwohner, soziale Dienste und Lieferanten ins Hufeisen fahren dürfen. Dass der Parkplatz Langwatte ohne Parkdeck ausreichen wird, glaubt er freilich nicht. Dennoch würde er "aus Erfahrung keinem Parkhaus-Neubau mehr zustimmen". Allerdings seien 810 000 Euro, verteilt auf zwei Haushalte, für das Parkdeck eingestellt. "Wir halten es für notwendig, in der Langwatte definitiv nachzurüsten."

Wochenmarkt-Standort kommt wieder auf die Tagesordnung

"Wir werden sehen, ob es ausreicht", kommentierte Philipp Kalenbach (FDP). Elke Rapthel (Z.U.G.), die – wieder genesen – Begrüßungsapplaus für ihre Rückkehr ins Gremium erhielt, gab zu bedenken, dass es nun an der Zeit wäre, die Verlegung des Wochenmarktes vom Spitalhof in die Marktstraße wieder auf die Tagesordnung zu bringen, was die Verwaltung ihr zusagte, und forderte Parkraumüberwachung auch abends und an Wochenenden. "Ich habe den Eindruck, es klappt jetzt schon nicht", erklärte Matthias Strähler (CDU). "Zurzeit parkt jeder, wo er lustig ist. Da schauen wir jetzt schon zu lange zu, und ich bin sicher, dass man kostendeckend kontrollieren könnte" – dafür erntete er Applaus.

Oberbürgermeister Klaus Konzelmann wies auf den Engpass unter den Kontrolleuren hin, bedingt durch zwei Kündigungen und eine längere Krankmeldung. Er ist "zuversichtlich, dass wir die Stellen bis zur Umsetzung des Konzepts wieder besetzt haben". Roland Tralmer (CDU) ist sicher, dass der Handel von der Neuregelung eher gestärkt werden wird, und mahnte alle, Aufklärungsarbeit zu leisten. Klaus Konzelmann bekräftigte das: "Ich gehe davon aus, dass Sie diese Position auch gegenüber Gewerbetreibenden und Gastronomen vertreten", appellierte er an die Stadträte. Die Abstimmung war am Ende eindeutig: Zwei Stadträte enthielten sich, der Rest stimmte zu.

Albstadt-Ebingen (key). Dass die Einzelhändler, denen die Stadt das Parkraumkonzept für die Innenstadt von Ebingen schon vorgestellt hatte, so positiv reagieren würden, damit hatten wohl weder Baubürgermeister Udo Hollauer noch Gerhard Penck, Leiter des Stadtplanungsamtes, Michaela Maier, die das Ordnungsamt leitet, oder Verkehrsplaner Ruslan Kusinow gerechnet.

Nach der Untersuchung der Ludwigsburger Planungsgruppe Kölz kannten die Vier die Probleme im Detail und arbeiteten die Lösung aus. Das Problem: "Kein quantitatives, sondern in Teilen ein qualitatives Parkproblem" bestehe in Ebingen, so Maier. Zwar gebe es genug – 3129 – Stellplätze, einige würden aber kaum frequentiert, weil alle möglichst weit in die Stadt fahren wollten, etwa der Parkplatz und das Parkhaus am Bahnhof, der Parkplatz Stellestraße und die Parkhäuser am Alb-Center und in der Schmiechastraße. Fast die Hälfte der Stellplätze werde nicht länger als vier Stunden täglich genutzt. Im Hufeisen leide die Qualität des Wohnens durch ständigen Parksuchverkehr, Kreuz- und Querparker. Keines der Parkhäuser sei voll ausgelastet, manche nur zu einem Drittel, obwohl die ersten beiden Stunden im Parkhaus am Bahnhof und der Tiefgarage Bürgerturm kostenlos sind.

Das Hufeisen hingegen sei voll ausgelastet, zwischen 32 und 49 Autos im Halteverbot – zeitgleich – hatte Kölz dort festgestellt. Ebenfalls voll ausgelastet sind die Parkplätze in der Sigmund- und Grüngrabenstraße, in der Schmiechastraße und der Gartenstraße, meistens ausgelastet sind jene in der Sonnenstraße, am Schiller-Areal und zwischen Landgraben und Museumsstraße sowie am Eisplatz. Die Lösung: Künftig sollen die Parkplätze im Hufeisen den Anwohnern mit Parkausweis – ihn gibt es für Anwohner mit Erstwohnsitz, die selbst keinen Stellplatz haben – vorbehalten bleiben: rund um die Uhr. Nur Lieferverkehr, Rettungsfahrzeuge und soziale Dienste dürfen außer ihnen im Hufeisen verkehren. Zeitlich begrenzt parken dürfen alle anderen zwischen Eisplatz und Poststraße, zwischen Kastanienstraße und Unterer Vorstadt – je nach Zone zwischen 60 und 90 Minuten mit Parkscheibe kostenlos und mit Ausnahme des Hufeisens. Nur vor der Post und an der Einfahrt zum Bürgerturmplatz sind maximal 30 Minuten erlaubt. Rund um das Krankenhaus sind zwei Stunden kostenloses Parken erlaubt. Die Kurzzeitparkplätze, die im Hufeisen verloren gehen, wandern in die Bereiche um das Hufeisen ab. Anwohner mit Parkausweis dürfen dort erst nach 18 Uhr kostenlos parken.

Die Dauerparker, also etwa Arbeitnehmer in der Innenstadt, bleiben an den Tangenten. Wenn der Eisplatz als Parkraum wegfällt – die Volksbank will dort bauen – stehen links und rechts der Bogenstraße große Parkplätze zur Verfügung. Einer davon soll unterhalb des Lebenshilfe-Gebäudes entstehen. Mit der Umschichtung der Parkzonen bleibt die Verteilung – so hat Kölz es ermittelt – nahezu gleich. Im Klartext: Kurzzeitparkern und Anwohnern stehen jeweils ebenso viele Parkplätze zur Verfügung wie bisher. Mit den Betreibern der Parkhäuser im Alb-Center und im Schlossberg-Center will die Stadt reden, um eine Angleichung der Gebühren an die städtischen zu erwirken, damit auch sie besser genutzt werden. Die Umsetzung: In Kraft treten soll die Lösung, sobald die Situation auf dem Parkplatz Langwatte gelöst ist, wo die Stadt ein Parkdeck bauen möchte – der Gemeinderat hatte ein Parkraumkonzept zur Bedingung für seine Zustimmung gemacht. Udo Hollauer rechnet nicht vor November 2018 mit der Umsetzung. Sobald das neue Konzept gilt – das Parkleitsystem wird derzeit ausgearbeitet – soll die Einhaltung streng überwacht werden. Auch abends und an Wochenenden. "Es wird wahrscheinlich nur über den Geldbeutel funktionieren", sagt Michaela Maier, die ihre Erfahrungen mit den Parkenden im Hufeisen hat und der es nicht ums Kassieren geht – sondern um mehr Lebensqualität im ältesten Ebinger Quartier.