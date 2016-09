Albstadt Ein großer Macher feiert heute runden Geburtstag

Und dann ist da noch das Ehrenamt. Schon in jungen Jahren entdeckte Rupert Linder seine Liebe für den Fußballsport. Selbst kicken durfte er nicht; der Vater war dagegen, denn "am Montag musst du auf der Baustelle gesund sein". Er hielt es anders; seine beiden Söhne durften die Kickstiefel für den FV 07 Ebingen schnüren, und Rupert Linder übernahm anstelle der Verantwortung auf dem Platz die im Ehrenamt. 1983 wurde er stellvertretender Vorsitzender der Ebinger Rothosen, zwei Jahre später Vereinschef. Einer achtjährigen Pause folgte 2005 ein weiteres segensreiches Engagement an der Spitze des zwischenzeitlich gegründeten FC 07 Albstadt. In diese zweite Ära Linder fiel 2007 auch das große Jubiläum, der 100. Geburtstag des FV 07 Ebingen, für den der Vorsitzende "seinen" FC Bayern München als Gastmannschaft im Hauptspiel verpflichtete – ein unvergessliches Erlebnis für Rupert Linder.

Kaum vorstellbar, dass er neben all diesen Verpflichtungen noch Zeit anderweitiges Engagement fand – doch so war es. 15 Jahre war Rupert Linder Vertreter der AOK und dazu noch jeweils drei Jahrzehnte in der Innung und im Ebinger Kirchengemeinderat tätig. Das Land Baden-Württemberg hat dieses umfassende Engagement – auch als Sponsor und Förderer vieler Albstädter Vereine, kirchlicher und sozialer Einrichtungen – mit seiner Wirtschaftsmedaille honoriert.

Kennt einer wie Rupert Linder Erholung? Doch. Ausgleich findet er in gemeinsamen Urlauben mit Ehefrau Maria – und beim Skifahren.