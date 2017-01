Albstadt Ein großer Glücksfall für die Stadtkapelle

Alexander Beck, ihr Sohn und Nachfolger, ließ in seiner Laudatio die "herausragende Amtszeit" noch einmal Revue passieren. Christa Beck war im März 2000 zur Vorsitzenden der Stadtkapelle gewählt worden, zu einer Zeit, als diese sich in der Krise und das Orchester mit nur noch 42 Aktiven am Rande der Spielfähigkeit befunden hatte. Mit Diplomatie, Zuversicht und der Bereitschaft, Neues zu wagen und auf die Jugend zu setzen, habe Christa Beck den Verein wieder in ruhigeres Fahrwasser gelenkt. Sie habe es verstanden zu haben, mit ihrer verbindlichen Art schwierige und verzwickte Situationen zu bereinigen, mit einem kooperativen Führungsstil und Verlässlichkeit – " eine Frau, ein Wort" – Vertrauen aufgebaut und so dafür gesorgt, dass die Stadtkapelle Tailfingen ihrerseits bei allen Anlässen, im In- und im Ausland, ein verlässlicher Partner gewesen sei.

Die Bilanz: Erfolgreiche Großprojekte wurden verwirklicht – Beck erinnerte an die "Musical-Gala", "Broadway Tonight" und die "Amerikanische Nacht" – ; hinzu kamen zahlreiche Sitzungen, Konzerte, Ständchen, Reisen und Umzüge, die der Vorsitzende nicht unerwähnt ließ. Es wurde eine Jugendkapelle aufgebaut, gezielte Jugendwerbung betrieben und musikalische Früherziehung auf die Tagesordnung gesetzt. Heute kann die Stadtkapelle ein Großes Orchester mit 60 Aktiven vorweisen, eine Jugendkapelle mit 30 Nachwuchsmusikern und zudem diverse Gruppen, in denen insgesamt 25 Kinder musikalisch ausgebildet werden.

Der langen Laudatio folgte die eigentliche Ehrung. Alexander Beck überreichte seiner Mutter Ernennungsurkunde, Blumen und einen Reisegutschein, und danach nahm sie die stehenden Ovationen der Stadtkapellen-Familie entgegen. An diesem Abend waren sich alle einige: Die Vorsitzende Christa Beck war ein Glücksfall für die Stadtkapelle Tailfingen.