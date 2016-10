Albstadt "Ein ganz besonderer Saft"

Albstadt. Zwei dieser 76, Gerhard Huber und Gerhard Keinath, ragen heraus: 125 Spenden sind rekordverdächtig. "Blutspender sind besondere Menschen", erklärte Anton Reger, der Erste Bürgermeister, in seiner Festansprache, ehe er zusammen mit Andreas Ilch zur Überreichung der Ehrennadeln und Weinpräsente schritt. "Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen; dafür gebührt ihnen unser besonderer Dank – Tag für Tag."

Blut, zitierte Reger Goethe, sei "ein ganz besonderer Saft" und nach wie vor durch keinen anderen zu ersetzen. Umso bedauerlicher sei es, dass nur etwa vier Prozent der Baden-Württemberger Blut spendeten, dass die Zahl der Erstspender besorgniserregend gering sei – und dass auch die Spenderzahlen in Albstadt zurückgingen: Zwischen 2003 und 2015 seien sie von 2730 auf 1500 gesunken, hätten sich also beinahe halbiert.

Umso wichtiger sei es, viele junge Leute zum Blutspenden zu bewegen – beispielsweise hätten sich am von den Schulsanitätsdiensten begleiteten Blutspendetermin an den beruflichen Schulen in Albstadt über 100 Schüler und Schülerinnen beteiligt, darunter zahlreiche Erstspender. "Solche Aktionen sind richtungsweisend und ermutigend." Jedem könne es passieren, dass er selbst irgendwann einmal eine Blutspende benötige und froh über jeden Spender sein müsse. Deshalb solle sich jeder gesunde Mensch überlegen, ob er nicht Blut spenden könne. "Natürlich gehört Mut dazu – aber nicht viel im Verhältnis zu dem, was man bewirken kann."