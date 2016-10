Albstadt Ein farbenfrohes Spektakel

Der möchte in Nepal ein Krankenhaus für die Erdbebenopfer bauen und eine ärztliche Grundversorgung einrichten. Die Kinder suchten sich Sponsoren – egal ob Oma, Opa, Mama, Papa oder einfach den Metzger von nebenan. Diese Sponsoren zahlen dann für jede gelaufene Runde einen vorher festgelegten Betrag an das Projekt. In diesem Jahr kamen dadurch 6440 Runden zustande.

Die meisten Runden lief Luca Stepins vom Gymnasium Ebingen. Er schaffte es 22 mal in den vorgegebenen 60 Minuten die Ziellinie zu überqueren. Dicht dahinter folgten ihm Felix Beck vom Gymnasium Ebingen und Philipp Müller vom Progymnasium Tailfingen. Diese liefen je 21 Runden. Auch einige Kindergärten waren vertreten und liefen mit ihren teilweise erst dreijährigen Kindern immerhin stolze fünf Runden.

Das Besondere in diesem Jahr gab dem Lauf das Motto "Color-Lauf". In den ersten zwei Runden hatten die Kinder die Möglichkeit, durch eine Color-Zone zu laufen. Dort wurden sie von Helfern der Volksbank Albstadt mit Farbe beworfen. Diese Tradition kommt aus dem Indischen in Form der "Holy-Color"-Festivals und wird zur Zeit auch in Deutschland immer bekannter.