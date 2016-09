Albstadt Ein Faible für Buchstaben

Albstadt-Ebingen. Der Künstler Lutz Stein alias "Yess" stellt unter dem Titel "Off the Wall" seit Sonntag seine Arbeiten in der Stadtbücherei in Ebingen aus. Beim Künstlergespräch, das er während der Vernissage mit Kunsthistorikerin Johanna Lorch führte, gewannen die Besucher – rund zwei Dutzend Kunstinteressierte hatten sich eingefunden – einen Einblick in seine Street- und Pop-Art. Zu Beginn der Veranstaltung hieß Christine Widmann-Simon, die Leiterin der Bücherei, die Gäste willkommen, und Johanna Lorch gab ein paar Informationen über den Künstler – danach machten sich alle auf zu einem kleinen Rundgang durch die Ausstellung.