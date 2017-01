Albstadt Ein Fachmann wird zum Werbehelfer

Claus Borgelt leitet die Redaktion der Zeitschrift "Maß und Gewicht" des Vereins für Metrologie, einer Vereinigung von Menschen, die sich mit der Geschichte des Messens befassen, vor allem mit historischen Waagen und Gewichten. Die Zeitschrift findet ihre Leser nicht nur bei den deutschen Mitgliedern des Vereins, sondern auch im übrigen Europa und sogar in Übersee.

Auf sechs Seiten seiner Zeitschrift hat der Fachjournalist die beiden Museen vorgestellt, alleine auf vier Seiten mit Bildern der Ausstellungen. In einem weiteren sechsseitigen Artikel wird über die frühere Spezialwaage aus dem Hause August Sauter der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig für das nationale Kilogramm-Normalgewicht berichtet. Auch zukünftig will Borgelt in "Maß und Gewicht" über Veranstaltungen, Ausstellungen, besondere Objekte und Jubiläen der Onstmettinger Museen berichten. Nicht nur das: Er wird auch über andere metrologische Museen schreiben und versuchen, dadurch Kooperationen, etwa für Sonderausstellungen, anzustoßen. Werbematerial des Philipp-Matthäus-Hahn-Museums und des "Hauses der 1000 Waagen" hat Borgelt bereits der Zeitschrift beigelegt und auch in anderen technisch orientierten Museen auslegen lassen.

Schätze ehemaliger Firmen sichern

Was bewegt Claus Borgelt trotz der Entfernung zwischen Montabaur und Onstmettingen dazu, sich so sehr zu engagieren? Schon vor Jahren kam er auf die Alb, um Nachlässe von verstorbenen Sammlern, die den hiesigen Museen zukommen sollten, zu überbringen und bei der Aufarbeitung der Dokumente zu helfen. Dabei blieb es nicht. Er half auch mit, noch vorhandene Schätze der ehemaligen Firmen vor Ort zu heben und zu sichern. Der Kontakt zu den Mitstreitern des Onstmettinger Förderkreises wurde enger und es entstanden Freundschaften.

Die Persönlichkeiten und deren unermüdliche Arbeit hat er zu schätzen gelernt. Sammlerfreunde, die seinen Hinweisen nach Onstmettingen gefolgt sind, kamen begeistert über die herzliche Aufnahme dort und die fachliche Unterstützung bis hin zur Mitarbeit in der Waagenwerkstatt des Arbeitskreises wieder zurück.

Es ist Borgelt ein besonderes Anliegen, die Arbeit der "alten Meister" durch Öffentlichkeitsarbeit und den "Waagentourismus" auf die Alb zu fördern sowie Kooperationen zwischen Museen und anderen Institutionen auf den Weg zu bringen.

Weitere Informationen: www.albstadt.de/Philipp-Matthäus-Hahn-Museum www.mass-und-gewicht.de