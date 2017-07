Albstadt Ein erstes Anschwitzen

Mit von der Partie beim ersten Anschwitzen waren auch die Neuzugänge Matthias Endriß und Sebastian Dahlke, die beiden vom Landesligaabsteiger TSV Harthausen/Scher nach Albstadt gewechselt sind, sowie Asare Kumi (FC Steinhofen), Philipp Rumpel (VfR Sulz), Matthias Herter (TSV Gauselfingen), sowie der Ungar Ervin Besenyi (FC Mol) und der kroatische Torhüter Josip Ezgeta (Riejka).

Vier Trainingsabende pro Woche hat Cheftrainer Eber­hart in der Vorbereitungsphase bis zum Saisonstart angesetzt. "Wir werden in der Vorbereitung alle Bereich abdecken. Neben Grundlagen und Ausdauer wird es viele Spielformen und Übungen mit dem Ball sowie auch Taktikschulungen geben", sagt der 43-Jährige, der von seinen Spielern volles Engagement nicht nur in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit, sondern auch die ganz Saison über erwartet. "Den Jungs muss klar sein, dass wir in jedem Spiel über die 100-Prozent-Grenze gehen müssen, um erfolgreich zu sein und am Ende unser Ziel zu erreichen."

Die Zielsetzung bei den Nullsiebenern bleibt die gleiche wie in der Vorsaison und lautet Klassenerhalt. "Sonst müssten wir schon sagen, dass wir unter die ersten Fünf kommen wollen. Denn ab Rang sechs geht es in der Verbandsliga um den Klassenerhalt. Das wird sicher wieder eine schwere Saison, denn die Konurrenz hat personell gut aufgerüstet", sagt Eberhart, der in seine dritte Saison als Trainer in Albstadt geht und hofft, dass die Neuzugänge möglichst schnell in seinen Kader integriert werden und sich recht schnell an die raue Luft im württembergischen Oberhaus gewöhnen werden