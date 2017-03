Albstadt Ein Crashkurs in Kalligrafie

Albstadt-Ebingen. Im Zuge des Austausches der Stadt Albstadt mit der Privatuniversität "Nittaidai" in Tokio haben die beiden japanischen Sportstudentinnen Kana Takayama und Haruka Abe auch am Gymnasium Ebingen hospitiert und den Sportlehrerinnen und -lehrern im Unterricht assistiert. Haruka Abe wählte als Schwerpunkt Schwimmen, Kana Takayama erteilte betätigte sich auch außerhalb der Mazmannhalle pädagogisch, nämlich im Kunstunterricht, wo sie einen Crashkurs in fernöstlicher Kalligrafie gab. Kommuniziert wurde – bemerkenswert reibungslos – auf Englisch. Die beiden Japanerinnen logieren in der Landessportschule; den Transport zur Schule übernahm Jo Triller persönlich, der Leiter des Amtes für Schule und Sport, Jo Triller, das den Austausch auf Albstädter Seite organisiert. Wenn sie nicht pünktlich um 7.35 Uhr zum Unterricht erschienen, lag es an ihm.