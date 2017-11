Albstadt Ein Auto für den umtriebigen Albschreiber

Wobei der Werbeeffekt für die Literaturtage zweitrangig ist – Albschreiber Schwarz wird jeden Tag Veranstaltungen in verschiedenen Stadtteilen Albstadts, und da ist ein Auto natürlich eine absolute Notwendigkeit. In seiner Heimatstadt Tübingen kommt SWR-Journalist Schwarz ohne Privatauto aus, da genügt ihm das Bus-Jahresabo und das gelegentliche CarSharing. Aber in Albstadt sieht die Sache anders aus – die Stadt ist weitläufig, und wie so mancher Albschreiber vor ihm logiert Schwarz in der städtischen Ferienwohnung in Burgfelden. "Landglück" heißt sie und liegt idyllisch – aber ohne Auto sitzt man fest.

Im Falle eines Stadtschreibers besonders fatal

Was besonders im Falle eines Stadtschreibers fatal wäre. Gewiss, das Expeditionsprogramm von Schwarz ist nicht mehr mit dem von Sobo Swobodnik, dem ersten Albschreiber, zu vergleichen, der 2007 noch den halben Regierungsbezirk im Wohnmobil bereiste, wie sich Kulturamtsleiter Martin Roscher erinnert. Aber heute wie damals gilt: "Unsere Albschreiber müssen mobil sein." Und deshalb bekommt auch Schwarz sein Albschreiber-Mobil – zur Verfügung stellt es, genau wie das von Maja das Gupta, der Albschreiberin von 2015, das Autohaus Link und Korn.