Albstadt Ein Alltag – fast wie im Film

Albstadt-Tailfingen/Duluth. Zwei Wochen lang durften die Schüler des Progymnasiums Tailfingen (PGT) den amerikanischen Alltag erleben in einer Stadt, die in den USA als eine Art Synonym für Provinz gilt. Dennoch war schon der erste Tag in Duluth für einige sehr aufregend, denn sie wurden von ihren minderjährigen Austauschpartnern im eigenen Pick-up zu Schule gefahren – in den USA gibt es den Führerschein schon für 16-Jährige.

Die Highschool erschien den Albstädtern wie in klassisch amerikanischen Filmen, wie sie berichten: "die langen Flure mit den Schließfächern, das Gerangel auf den Treppen und Fluren, gefühlt tausende Schüler und die lockere Atmosphäre". Was sie faszinierte, waren die große Gemeinschaft an den amerikanischen Schulen sowie die vielen Aktivitäten wie die immer gut besuchten Footballspiele mit Cheerleadern und Schulband, bei denen fast alle Schüler und Eltern zusammenkommen. Nicht zuletzt staunten die Albstädter über die moderne Technikausstattung mit Whiteboards und eigenen Laptops für die Schüler, über die Bücherei und die Kantinenordnung.

Manches war für sie neu – und gelegentlich verwirrend, etwa die Toilettenpässe und die lockere Handhabung der Mobiltelefone. Dennoch meisterten alle die kleinen Hindernisse im Schulalltag, inklusive des Feuer- und Amok-Probealarms, nicht zuletzt deshalb, weil sie jederzeit mit ihren deutschen Lehrern sprechen konnten.