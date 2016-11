Albstadt Ein Alleinstellungsmerkmal zum Anbeißen

Sie wickelten Christstollen in Folie, legten sie einzeln in dekorative Holzkistchen, bedruckt mit einem Bild der Klosteranlage. Auch der Inhalt ist kein herkömmlicher, kein Stollen aus Massenproduktion. Vielmehr wurde der St. Margareta-Stollen, so der offizielle Name des Gebäcks, nach alter Bäckertradition von Ulrich Deufel, Bäckermeister in Margrethausen, in Handarbeit hergestellt. Bis zu 28 Stollen schafft er pro Tag. Durch die Einlagerung im tiefen Keller des Klosters Margrethausen, bei gleichmäßiger Luftfeuchtigkeit und tiefen Temperaturen, wird das weihnachtliche Aroma intensiviert und der Stollen herrlich zart.

Der gesamte Erlös – 2,50 Euro je Stollen – kommt den Schülern der Sebastian-Ott- Schule, Außenstelle Albstadt, zugute. Bei der Schule handelt es sich um eine Einrichtung des Sigmaringer Hauses Nazareth in Tailfingen. Dort werden Kinder unterrichtet, die in ihrer sozialen und emotionalen Entwicklung gefördert werden.

Die Firmlinge verkaufen die Stollen nach jeder heiligen Messe in Margrethausen, nach dem Konzert des Musikvereins Margrethausen am Samstag, 3. Dezember, und bei der Dorfweihnacht am Samstag, 10. Dezember. Außerdem ist der St. Margareta-Stollen in der Bäckerei Deufel in Margrethausen und Burgfelden, im Verkaufswagen der Bäckerei, in Karins Spinnstube und bei Zigarren Stoll in Ebingen erhältlich.