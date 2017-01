Albstadt-Ebingen. Viel geboten war beim ersten Seniorennachmittag im neuen Jahr, den der Seniorenkreis Heilig-Kreuz organisiert hat und bei dem Christel Keks und ihr Team alle Geburtstagskinder mit einem Geschenk überraschte. Die Senioren begrüßte auch Pfarrer Andreas Gog im Gemeindesaal von Heilig-Kreuz, wo alle bei Kaffee und Kuchen interessiert den Film von Emil Knobel verfolgten. Knobel zeigt darin Impressionen von der Ostsee zwischen Lübek und Rostock/Warnemünde, zwischen Stralsund und Rügen. Außerdem zeigte Knobel einen Rückblick in Bildern auf as Jahr 2016 mit den Aktivitäten des Seniorenkeises. Der nächster Seniorennachmittag findet am Mittwoch, 15. Februar, statt.