Albstadt Ein 08/15-Gebäude am schönsten Platz der Stadt

Anlass zu größter Besorgnis besteht im Hinblick auf die zukünftige architektonische Gestaltung und mögliche Nutzung des schönsten Platzes von Ebingen, des "Hofes". Was jetzt als Planung vorliegt, überschreitet ganz deutlich das Volumen des bisherigen Gebäudekomplexes. Folge: Die Kleinteiligkeit der Strukturen im Hof und im Stadtgraben wird empfindlich gestört, die Verschattung der kleinen Häuser im Stadtgraben erhöht; eine hässliche, steil aufragende Fassade rückt näher an den Kräuterkasten heran; der dortige Durchgang wird zur engen Gasse. Die Architektur erinnert an 08/15-Mehrfamilienhäuser auf der grünen Wiese. Man fragt sich, ob bei der Genehmigung eines solchen Hauses in nächster Nähe von fünf denkmalgeschützten Gebäuden nicht das Denkmalamt eingeschaltet werden müsste.