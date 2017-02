Albstadt Ehemaliger Geschäftsführer muss ins Gefängnis

Der Verteidiger versuchte in seinem Plädoyer, einen Teil der Schuld dem Insolvenzverwalter zuzuschieben. Dieser, so der Anwalt, hätte seinen Mandanten nicht erneut als Betriebsleiter einsetzen dürfen, da dieser ja offenbar nicht über hinreichendes betriebswirtschaftliches Know-How verfügte. Für vieles, was im Lauf der Insolvenz schief gelaufen sei, trage nicht der Angeklagte, sondern der Insolvenzverwalter die Verantwortung.

Was wiederum dem Richter nicht einleuchtete: Der Angeklagte, erklärte er, habe aus freien Stücken den Posten des Betriebsleiters während des Insolvenzverfahrens übernommen. Er verhängte "unter Berücksichtigung des sehr speziellen Verfahrensablaufs" eine Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten, von denen vier Monate aufgrund der Verfahrensverzögerungen beim Verfahrenshergang bereits als verbüßt angesehen werden. Ungeachtet der zum Teil sicherlich guten Absichten sei dem Angeklagten eine gewisse kriminelle Energie nicht abzusprechen, befand der Richter, das lege schon das Vorstrafenregister nahe. Mit dem Urteil entsprach er weitgehend dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft.

"Es ist über die Jahre sehr viel schiefgelaufen, ich habe mich und meine Familie immer mehr verschuldet. Ich will einfach nur, dass das jetzt ein Ende hat", erklärte der Angeklagte nach Verkündigung des Urteils. Da die Haftdauer zwei Jahre überschreitet, kam keine Bewährung mehr in Betracht.