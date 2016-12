Albstadt Edelmetall für die besten Rennläufer

Die Kinder im Alter von vier bis elf Jahren werden in einer Einzelwertung belohnt. Die drei Erstplatzierten erhalten Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Eine Erinnerungsplakette und eine Urkunde erhalten alle teilnehmenden Kinder. Dieses erste Ergebnis zählt bereits zur Gesamtwertung aller FIS SnowKidz Wettbewerbe. Die Kinder können an einzelnen, mehreren oder an allen Wettbewerben teilnehmen. Bei der letzten "FIS SnowKidz" Veranstaltung werden die Gesamtsieger entsprechend ihrer gesammelten Punkte vom WSV Ebingen geehrt. Die Jahrgangsbesten der Gesamtwertung erhalten einen hochwertigen Schlitten.

Weitere Informationen und Anmeldung im Internet unter www.wsv-ebingen.de.