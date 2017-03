Albstadt Ebingerinnen auf dem Treppchen

Albstadt-Ebingen. Für die Turnerinen des Gymnasiums Ebingen war das Regierungsbezirksfinale von "Jugend trainiert für Olympia" in diesem Jahr ein Heimspiel, denn es ging in der Mazmannhalle über die Bühne und wurde von Gabriele Kantimm und Christian Heinlin organisiert. 46 Mannschaften hatten sich für den olympischen Vierkampf und die Gerätebahnen qualifiziert; in der Wettkampfklasse IV – Jahrgang 2004 bis 2007 – schlugen die Ebinger Mädchen Kapital aus dem Heimvorteil und wurden auf den Gerätebahnen Zweite.