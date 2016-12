Albstadt Ebinger Weihnachtsmarkt hat zwei Gesichter

So gepackt voll wie am Samstagabend hat man selten einen Ebinger Weihnachtsmarkt erlebt – selbst da, wo sich die Fußgängerzone platzartig weitet, ging es nur im Trippelschritttempo voran, an den Engstellen war zeitweise kein Durchkommen mehr. Dass die Marktbeschicker von dem Andrang profitierten, ist allerdings nicht gesagt: Wer Glühwein, Heiße Rote oder den mittlerweile allgegenwärtigen Langos feilhielt, der hatte dicke Menschentrauben vor seinem Stand oder Häuschen, und das, obwohl jedes zweite Angebot auf dem Markt ein kulinarisches zu sein schien – ein recht subjektiver Eindruck, meinte allerdings Richard Eppler vom Albstädter Kulturamt am Samstagabend: Die Stadt tue ihr Möglichstes, um die Zahl der Snackverkäufer auf ein Drittel zu begrenzen.

Wie dem auch sei, die Verkäufer von traditionellem Kunsthandwerk und Bastelwaren, Christbaumkugeln und Weihnachtsengeln waren auch auf dem 30. Ebinger Weihnachtsmarkt in der Minderheit – und machten überdies wieder einmal die Erfahrung, dass Besuchermassen dem Geschäft nicht unbedingt zuträglich sind: Wenn man keine Muße hat, sich die Dinge genauer anzuschauen, weil man dann gleich in die Hacken getreten wird, vergeht einem die Kauflust. Die Wetterverschlechterung am Sonntag, als die Marktbesucher wieder etwas mehr Ellenbogenfreiheit hatten, kam manchem Beschicker gar nicht so ungelegen: "Uns ist es lieber so – da bleibt dann eher jemand stehen und nimmt sich Zeit für uns", erklärte ein Verkäufer.

Und wie war das Geschäft in diesem Jahr? "Wie immer – ganz durchschnittlich. Sie werden hier kaum jemanden finden, der unzufrieden ist. Aber wir wissen auch, dass wir nicht auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt sind."