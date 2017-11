Albstadt Ebinger Vereine schießen um die Wette

Oberschützenmeister Frank Bogenschütz dankte am Ende allen Teilnehmern und seinen Schützen für die Unterstützung bei der Organisation der Stadtmeisterschaft, an der sich 63 Mannschaften mit je vier Schützen beteiligten. Dank für die Unterstützung ging an Schützenmeister Andreas Alber, die Auswertung übernahm Sportleiter Christian Pataki. Um den Schießbetrieb und die Standaufsichten kümmerten sich Sportleiter Klaus-Dieter Oehrle. Für das leibliche Wohl sorgten Beate und Horst Koch.

In der Kategorie Vereine/Kameradschaften siegte mit 423 Ringen die Mannschaft TSV Ebingen Schwimmen 1 vor dem Tauchclub Ebingen (419 R) und Gebrüder Treffnix (417 R). Die Damenmannschaft Mettler Toledo 1 gewann mit 424 Ringen den Damenwettbewerb vor DLRG Ebingen Mädels (417 R).

In der Kategorie Firmen siegte Mettler Toledo 1 mit 422 Ringen vor Maler Krimmel und Mehrer 1 mit je 412 Ringen. Die Einzelwertung dominierten bei den Damen Lisa Eppler (DLRG) mit 145 Ringen, gefolgt von Stefanie Bleibler (Mettler Toledo) mit 143 Ringen und Janine Heinzelmann (TSV Schwimmen) mit 142 Ringen, bei den Herren Michael Neuburger (FFW Ebingen) mit 145 Ringen, gefolgt von Stefan Maier (Tauchclub Ebingen) mit 145 Ringen und Kai Steinhilber (Mehrer 1) mit 144 Ringen.