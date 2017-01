Albstadt Ebinger toom-Baumarkt eröffnet im Februar

Auf umweltfreundliche Bauweise hat die Firma "toom" bei der Errichtung ihres neuen Baumarkts in Albstadt gesetzt: Das Gebäude, das am Freitag, 3. Februar, eingeweiht wird, ist das fünfte "Green Building", also grüne Gebäude, des Unternehmens und so konzipiert, dass Energie und Wasser im täglichen Betrieb geschont werden.

Der Markt wurde nach der standardisierten Baubeschreibung gebaut, für die ein Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen in Gold angestrebt wird. Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit vom Tageslicht sowie die Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und Blumen tragen zur Ressourcenschonung bei.

Der Energieverbrauch lässt sich durch diese Maßnahmen – verglichen mit einem herkömmlichen Bau derselben Größe – um rund 35 Prozent senken. "Unser Wissen in puncto energetisches und umweltschonendes Bauen, Sanieren und Renovieren geben wir nicht nur an unsere Kunden weiter, sondern gehen mit dem Neubau hier in Albstadt mit gutem Beispiel voran", freut sich Dalibor Udovicic, der künftige Marktleiter. Nach rund achtmonatiger Bauzeit ist vor allem im Marktinneren in den vergangenen Wochen viel passiert. Regale wurden aufgestellt, Waren eingeräumt und Beschilderungen aufgehängt. Auf einer Fläche von insgesamt 8000 Quadratmetern bietet "toom" künftig Sortimente aus den Bereichen Modernisieren, Renovieren und Gestalten, Werkzeuge und Maschinen, Farben und Bodenbeläge, Sanitär und Garten. 48 Mitarbeiter sind in Albstadt beschäftigt.