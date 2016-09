Der Ebinger Albverein ist kürzlich zum Paddeln an den Bodensee gefahren. In Hegne mieteten die Ausflügler Leihkajaks und Schwimmwesten; den Plan, Gottlieben in der Schweiz anzusteuern, ließen sie wegen der zweifelhaften Wettervorhersage fallen und blieben lieber auf dem Gnadensee. Zunächst hielten sie sich aus Vorsicht in Ufernähe – einige von ihnen waren Anfänger – , doch dann wurden sie mutiger und erreichten bald das Naturfreundehaus bei Markelfingen. Nach einer Pause ging es weiter zum gegenüberliegenden Naturschutzgebiet der Mettnau und dann, bei auffrischendem Wind und in unruhiger werdendem Wasser, zur Spitze der Insel Reichenau. Dort kamen alle Kajaks wohlbehalten an, doch da es nach Regen aussah, machte man sich sofort auf den Weg zum Ausgangspunkt Hegne. Man erreichte ihn nach 16 Kilometern Paddeltour. Foto: Kopp