Albstadt Ebingen: Einbrecher suchen Gymnasium heim

Die Einbrecher hatten sich offensichtlich über die Schiebetür zur Mensa, die sie aus den Angeln rissen, Zugang zum Schulhaus verschafft und dann gezielt die Verwaltungsräume aufgebrochen und sie nach Wertgegenständen durchsucht.

Im Schrank des Rektorats stießen sie auf den Tresor, wuchteten ihn aus der Wandverankerung, rissen alles, was nicht Metall war, herunter, und nahmen den Geldschrank, in dem sich dem Vernehmen nach eine vierstellige Bargeldsumme und diverse Schriftstücke befanden, mit. An den neuen Personalcomputern der Schule zeigten die Einbrecher kein Interesse – Computer lassen sich nicht ohne einen gewissen Zusatzaufwand veräußern, sofern sie registriert und durch eine Kennung gesichert sind. Was bei den Rechnern des Gymnasiums der Fall ist.

Polizei schätzt Sachschaden auf 5000 Euro