Albstadt Eberhard Haasis ist neuer Monarch

Neben der Schützenkönigswürde wurde auch der Titel Sportler des Jahres vergeben – wer ihn erhalten will, muss an der Deutschen Meisterschaft des DSB teilgenommen haben. Eberhard Haasis ist bereits zum 22. Mal dabei – so lange, wie es die Sportlerehrung gibt. Er belegte im Einzelwettbewerb mit dem Perkussionsrevolver den sechsten Platz und zusammen mit Bernd Alber, der bereits an 17 Deutschen Meisterschaften teilgenommen hat, den vierten Platz im Mannschaftswettbewerb mit der Perkussionspistole. Ebenfalls 17 Meisterschaftsteilnahmen kann Helmut Wißmann (Perkussions-pistole) vorweisen, jeweils elf Sascha Kurz (Großkaliber liegend) und Harald Köpke (Perkussionspistole). Zum ersten Mal dabei waren Moritz Haasis, Michael Vincon, Pino Barbera (alle Perkussionspistole) und Janina Blumenstetter (LG3-Stellung). Gerhard Blumenstetter wurde für 40 Jahre Verbandsmitgliedschaft ausgezeichnet; außerdem wurden die Erfolge von Brigitte Wilke gewürdigt, die in verschiedenen Disziplinen drei Deutschen Meistertitel vorweisen kann.