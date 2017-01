Albstadt Dudelsack bringt eine besondere Note

Albstadt-Pfeffingen. Zwei klasse Bands haben in der ersten "Hall of Rock" im Wechsel alles gegeben in der Pfeffinger Festhalle – vor einem "klasse Publikum", wie sie selbst konstatierten. Die Feuerwehr Pfeffingen erledigte dabei nicht nur die Bewerbung und die Bewirtung, sondern sorgte zudem für Sicherheit. Ihr Mitglied Markus Haasis, der zusammen mit Rolf Maute und Rainer Konzelmannn von der aufgelösten Band "Stonewashed" kommt, verstärkt zusammen mit Irmgard Röcker, Daniel Rieckert, Marvin Hackh und Joel Eichberger die Band "She’s the Boss".

Viele neue Fans dürfte Dudelsackspieler Robin Sulzer gewonnen haben, denn als er auf seinem Dudelsack spielte, begleitet von Rockmusik, erreichte die Stimmung ihren Siedepunkt unter den gut 250 Gästen. Mit seinem ersten Auftritt hat der 13-Jährige bei seinen Soloeinlagen "Loch Lomond" derart begeistert, dass zwei Zugaben "Scotland the Brave" und "Flower of Scotland" einfach sein mussten.

Ebenfalls auf dem aufsteigenden Ast ist Mary Wild, seit drei Monaten Sängerin von "She’s the Boss", die Profi und schon in den USA und England aufgetreten ist. Janis Joplin hätte es jedenfalls gefallen, ihren Song "Peace of my Heart" in einer derart herausragenden Version zu hören.