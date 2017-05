Albstadt DRK bei Mountainbike-Weltcup gefordert

"Die guten Vorbereitungen haben sich bewährt", sagt Tim Maier vom Roten Kreuz Tailfingen, verantwortlich für die Einsatzplanung beim Gonso Mountainbike Classic am Wochenende. Am ersten Einsatztag waren 35 Hilfeleistungen nötig – vieles davon Schürfwunden. Vier Mal fuhr das DRK Patienten in eine Klinik.

Nochmals gefordert waren die Helfer am Ende des Kurzmarathons: Nach einem Sturz gegen ein Absperrgitter musste eine Patientin notärztlich versorgt und in die Klinik gebracht werden.

Am Sonntag waren die Helfer neun Mal gefordert, besonders die Bergwacht. 15 Radfahrer kamen zu Behandlungen. Auch am Sonntag mussten Patienten in die Klinik gefahren werden.