Albstadt Drei Neue bringen noch mehr Farbe hinein

Sylvia Binders 13 neue Werke sind im kleinen Gewölbe zu sehen und aus Öl- und Acrylfarben, mit Spachtel und Pastellkreide entstanden, deren Eigenheiten sie besonders liebt.

Besonders schwierig: Binder malt Gegenstände aus Glas wie einen Parfumflakon. Beim "Isegrimm – Wolf" hat sie Farblagen verwischt und dem Tier dadurch das Fell zerzaust. Außerdem hat sie Collagen aus Krepppapier gestaltet und mit Malerei kombiniert.

Sein kleines Jubiläum feiert Michael Wendel, der Holzkünstler aus Hossingen, ist er doch zum fünften Mal beim Bilderbogen dabei und hat diesmal einen Holzschnitt mitgebracht, in dem er den "fruchtbaren Augenblick" zwischen Mann und Frau festhält, während er die Liebe auf einem Gemälde auf Papier ganz anders darstellt: mit surrealem rotem Kolorit im Kontrast zu kühlem Blau.

Karla Brachmann, erstmals dabei, bevorzugt Öl- und Acrylfarben und beginnt ohne Vorstellung zu malen, so dass sich das Bild aus sich selbst heraus entwickele. Im "Apfelbaum" stellt sie ein Triptychon mit Seerosen und die Karo-Schnecken von der Schwäbischen Alb aus, lässt aber auch ihren karierten Fluss durch die Zeit mäandern.

Ella Bitzer, die mit Bauern- und Seidenmalerei begonnen hatte, hat ihre Techniken in vielen Kursen und an Akademien verfeinert und vervielfältigt – und vielfach ausgestellt. Zurzeit widmet sie sich meist der Acrylmalerei auf Leinwand und dem Aquarell, hält "verblühte Tulpen", eine "Mohnwiese" und einen "Herbstwald" in kräftigen Farben fest, wobei ihr harmonische Kompositionen gelungen sind.

"Die Kamera ist blind – sehen muss der Fotograf"

Dritter Neuling beim Bilderbogen ist der Fotokünstler Elmar Frey, der mit Farbfiltern, ausgewählter Beleuchtung und ungewöhnlichen Perspektiven spielt und damit Alltagsgegenstände in ein ganz neues Licht rückt – getreu seinem Motto: "Die Kamera ist blind – sehen muss der Fotograf".

Sehen dürfen auch die Besucher des "Apfelbaum" und zwar bis zum 25. November zu den Öffnungszeiten sowie nach Vereinbarung unter Telefon 07431/51 2 95.