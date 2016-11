Albstadt Drei Jahrhunderte Familiengeschichte

Albstadt-Ebingen. Den Kirchenbüchern der evangelischen Kirchenpflege in Ebingen ist es zu verdanken, dass die Ahnenforschung – soweit es sich um Ebinger Vorfahren handelt – in einem Ausmaß möglich ist, das auch die Seitenlinien erfasst und insgesamt 14. Generationen oder noch weiter zurück reichen kann. Alfred Stauß hat sich dieser lückenlos geführten Werke bedient und ein zweibändiges Familienbuch verfasst, das am Mittwoch, 9. November, ab 19 Uhr im Bildungszentrum vorgestellt wird.

Schon früher waren Ahnenforscher in Ebingen zugange, etwa der Stammbaum-Maler Carl Gottlieb Friedrich Beck, der über hundert Stammbäume Ebinger und auswärtiger Familien produzierte. In einem Index schreibt er: "Zum Gebrauch für die nächsten 100 Jahre" – das war am 24. Mai 1816. Des weiteren erschien 1940 das "Familienbuch der Landenberger in Ebingen". Dr. Friz erarbeitete für den Zeitraum 1565 bis 1790 Unterlagen für alte Ebinger Familien. Ein Ortssippenbuch begann dann Stadtarchivar Walter Stettner und erreichte bis 1990 die Jahre 1565 bis 1700. Außerdem veröffentlichte er viele Beiträge in den "Heimatkundlichen Blättern".

Alfred Stauß hat die Stammliste Beck von seiner Großmutter väterlicherseits fertiggestellt. Danach war sein Interesse geweckt, alle Ebinger Familien bis 1875 aufzulisten. Dazu war es notwendig, ein durchgängiges Nummernsystem zu verwenden, damit Querverweise möglich waren. Die Folge war eine Flut von Daten, die in den zwei Bänden des Familienbuches Ebingen mit zusammen 1636 Seiten unterzubringen waren.