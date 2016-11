Albstadt Drei deutsche Meistertitel stehen zu Buche

Neufras Bürgermeister Reinhard Traub und Daniel Maurer, Vorsitzender des Landesverbands 09 Schwarzwald, überbrachten Glückwünsche und sprachen Grußworte; Hans André, der Vereinsvorsitzende, erinnerte in seinem Rückblick an die in 50 Jahren erzielten Erfolge, darunter mehrere Deutsche Meisterschaften: Josef Hipp hatte 1972 den ersten Deutschen Meistertitel errungen, Dieter Treuz ein Jahr später den zweiten. 2001 sicherte Rainer Schick dem Verein bei den Exoten einen weiteren Titel.

Breiten Raum nahmen im Programm die Ehrungen ein. Drei Gründungsmitglieder, nämlich Ehrenvorstand Werner Dehner, Herrmann Heinzelmann und Heini Thomann, wurden mit der goldenen Ehrennadel, besetzt mit Diamanten, bedacht. Für 40 jährige Vereinszugehörigkeit erhielt Siegfried Lorch die goldene Ehrennadel; die langjährige ehrenamtliche Tätigkeit von Schriftführer Erich Bach wurde mit der silbernen Vereinsehrennadel honoriert.

Pokale und Medaillen gab es für die in der Ausstellung ermittelten Vereinsmeister. Gustav Konnerth siegte bei den Farbkanarien mit einem Einzelvogel, ebenso Hans André bei den Positurkanarien. In der Sparte Cardueliden war Bernhard Urban siegreich, der gleichzeitig die beste Kollektion vorweisen konnte. Die Konkurrrenz bei den Mischlingen gewann Tobias André, Erwin Allseits präsentierte in der Rahmenschau vorzügliche Cardueliden und wurde mit der besten Gesamtleistung Vereinsmeister.