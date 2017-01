Albstadt Drei Brände halten Einsatzkräfte in Atem

Zwischen einem Bewohner des Hauses und den Polizeikräften kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung, so dass der Mann in Gewahrsam genommen wurde. Wie Thomas Daus, Einsatzleiter der Feuerwehr Albstadt, mitteilte, waren die Feuerwehrabteilungen Ebingen und Margrethausen mit sechs Einsatzfahrzeugen vor Ort, ebenso wie zwei Rettungswagen und die Wagen des Roten Kreuzes Pfeffingen und Tailfingen.

Durch den Brand entstand im Zimmer, in dem er ausgebrochen war, sowie am Gebäude nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die Ermittlungen zum Brand dauern noch an.

Einem aufmerksamen Anwohner war es zu verdanken, dass bei einem Wohnzimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Meßstetter Hangergasse kein größerer Schaden entstanden ist. Er bemerkte am Samstag um 13.22 Uhr den Rauch aus einem Fenster im Obergeschoss und alarmierte die Feuerwehr, die unter der Einsatzleitung des Stadtbrandmeisters Matthias Schwarz mit fünf Fahrzeugen, darunter die große Drehleiter, anrückte. Die Helfer-vor-Ort-Gruppe des Roten Kreuzes mit Hans-Peter Laubender und seinem Team war schon im Einsatz, als das DRK mit neun Einsatzkräften aus Meßstetten und zwei aus Obernheim unter der Leitung von Markus Maute eintraf.

Entscheidender Hinweis kommt von weiteren Bewohnern

Weiteren Mitbewohnern, die alle schon in Sicherheit waren, war es zu verdanken, dass die Feuerwehr von einem älteren bettlägerigen Mann und seiner Betreuungsperson erfuhr, die sich im Erdgeschoss aufhielten. Mit drei Atemschutztrupps rettete die Feuerwehr die Personen unverletzt und lokalisierte das Feuer, das laut Schwarz wohl im Obergeschoss ausgebrochen war. Die beiden Personen seien in ihrem Zimmer im Erdgeschoss relativ sicher gewesen, so Schwarz. Dennoch habe der Rauch bereits in den Hausflur gedrückt.

Den Mann brachten die Retter zu den Sanitätern ins Seniorenheim auf der gegenüberliegenden Straßenseite, wo er untersucht wurde. Vorsorglich wurde er ins Krankenhaus gebracht, "weil es ihm ganz unabhängig vom Brand nicht so gut geht", erklärte Markus Maute vom DRK. Die Feuerwehr hatte inzwischen das Feuer schnell von innen gelöscht und war mit der Drehleiter auch für einen Außenangriff gewappnet, falls der Brand auf den Dachstuhl übergegriffen hätte. Doch dazu kam es nicht. "Der Brandschaden, von dessen Situation sich auch die Polizei Eindrücke verschaffte, beschränkte sich weitestgehend auf das Zimmer im Obergeschoss", so Schwarz, "doch durch die Löscharbeiten war natürlich viel Löschwasser im Gebäude, das durch Absaugen und mit Schiebern nach außen gebracht wurde." Über die Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse.

Vergleichsweise glimpflich verlaufen ist ein Zimmerbrand am Samstag kurz nach 6 Uhr im ersten Stock eines Hauses in der Ebinger Pfarrstraße, der laut Polizei durch den technischen Defekt an einer eingesteckten, aber ausgeschalteten Bügelstation entstanden war. Dabei hatte sich auch ein Körbchen mit Nähutensilien entzündet. Auf 1000 Euro beziffert die Polizei den Sachschaden. Durch aufsteigenden Rauch hatte ein Brandmelder ausgelöst, so dass eine Bewohnerin rechtzeitig die Feuerwehr verständigen konnte. Die mit mehreren Fahrzeugen anrückende Feuerwehr Ebingen brachte den Kleinbrand schnell unter Kontrolle und lüftete den mit Rauch gefüllten Raum. Das Rote Kreuz Ebingen, unterstützt von Helfern aus Tailfingen, untersuchte eine vierköpfige Familie auf Rauchgasvergiftung.