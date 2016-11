Albstadt Dirigent Gerhard Rogg gibt seinen Einstand

Das Jugendblasorchester eröffnet das Programm mit dem Stück "Aztec Fire" von Jay Bocook und gibt anschließend das von John Moss arrangierte Medley "Best of Beatles" und "Channel Two" von Charles Michiels zum Besten. Zu Anfang des zweiten Programmteils intoniert das große Blasorchester der Stadtkapelle Tailfingen die "Alvamar Overture" von James Barne, ein luftig-fröhliches Werk für Oberstufenorchester. Es folgen "Ardross Castle", der erste von sieben Sätzen der "Hymn of the Highlands" von Philip Sparke, die von den drei Bildern "Eisblut", "Erdenblut" und "Sonnenblut" des Malers Stefan Feuchtner inspirierte Komposition "Three Times Blood" von Fritz Neuböck und "In 80 Tagen um die Welt", eine musikalische Nacherzählung des gleichnamigen Abenteuerromans von Jules Verne.

Den Schlusspunkt des Programms setzen ein Medley der bekanntesten Hits des Jazzsängers Roger Cicero, der im März 45-jährig einem Schlaganfall erlag, und ein weiteres Medley mit Titeln der kalifornischen Band "Toto" – es enthält Hits wie "Rosanna", "Africa" oder "Hold the Line". Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Karten sind im Vorverkauf bei Raff-Bürobedarf in Tailfingen und bei den Musikern der Stadtkapelle sowie an der Abendkasse erhältlich.