Albstadt-Ebingen. Die Wählerinitiative der Internationalistischen Liste/MLPD für die Region Zollernalb/Sigmaringen trifft sich am Freitag, 7. Juli, ab 19 Uhr im Gasthaus Grüne Au in Ebingen. Der Vorstand wird über die Aktivitäten der vergangenen Wochen berichten. Im Mittelpunkt steht das Thema "Die Schere zischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander. Was sind die Ursachen, Welche Schlüsse ziehen wir daraus?" Direktkandidatin Renate Schmidt wird die bisherige Planung und Vorschläge für den Wahlkampf vorstellen.