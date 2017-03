Albstadt Diesmal muss es ohne Textilbeton gehen

So weit wird es die andere Fußgängerbrücke, die mittlerweile ebenfalls ein Sanierungsfall ist, nicht bringen: Die Gleisüberführung beim Lautlinger Bahnhof in der Von-Stauffenberg-Straße ist marode und muss zumindest teilweise erneuert werden. Allerdings hat sie nicht die mindeste Aussicht auf eine Ausführung in Textilbeton: Auf die entsprechende Anfrage von CDU-Stadtrat Lambert Maute im Technischen und Umweltausschuss erwiderte gestern sein Fast-Namensvetter aus dem Amt für Bauen und Service, Volker Maute: Nein, eine Bahnüberführung in Textilbeton sei schon deshalb illusorisch, weil sie nicht ohne bürokratische Exzesse abginge. Die Genehmigung von Textilbeton sei bereits ohne Beteiligung der Deutschen zeit- und nervenraubend – sei aber die Bahn Spiel, dann dauere die Sache bis zum Jüngsten Tag.

Das bedeutet: Die Brückentafel wird durch Aluminium ersetzt und die Treppenläufe durch eine Stahlkonstruktion. Die Betonsanierung beschränkt sich auf die Stützpfeiler; der Ausschuss hat sie am Dienstag an die Firma Jetter aus Rosenfeld vergeben, die das günstigste Angebot vorgelegt hatte – mit 89 850 Euro liegt es 15 000 Euro unter der Kostenschätzung. Die Kosten des Abbruchs und der Alubrücke werden jeweils mit knapp 50 000, die der Stahlkonstruktion mit 99 000 Euro veranschlagt. Die Betonsanierung soll Ende April beginnen und Anfang August, also vor Beginn der Handwerkerferien, abgeschlossen sein.