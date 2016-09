Albstadt Diesmal ist alles ziemlich außergewöhnlich

Dasselbe gilt für die "Stunde der Kirchenmusik" am Sonntag, 2. Oktober, ab 17 Uhr – wenngleich dann einer der besten Kammerchöre in der Martinskirche singt: Dass es ihm gelungen ist, den Maulbronner Kammerchor für einen Auftritt in Albstadt zu gewinnen, freut Schwarz um so mehr, als dass Benjamin Hartmann den Chor leitet. Er hat gerade seinen Master-Abschluss in Chorleitung in Schweden abgelegt und gilt als Riesen-Talent am Taktstock.

Das Luther-Jahr beginnt mit "Neuem"

Bereits gut bekannt in Ebingen ist Lennart Faustmann, der im Gottesdienst zum Reformationstag unter dem Motto "Von Neuem verstehen. Glauben. Singen" die Orgel spielt. Anders als im Jahresprogramm ausgedruckt, wird es Hans Bodmer, Pfarrer i.R. aus Ebingen, sein, der die Predigt zum Auftakt der großen Luther-Jahres hält. Das 500-Jahr-Jubiläum der Reformation ist außerdem Anlass für die Aufführung des musikalischen Theaterstücks "Play Luther" am Sonntag, 13. November, ab 17 Uhr in der Martinskirche.

"Mitten wir im Leben sind" ist die Vesper zum Ewigkeitssonntag am 20. November ab 17 Uhr überschrieben, die Schwarz an der Orgel und als Leiter der Schola Cantorum musikalisch gestaltet. Weit üppiger ist freilich die Besetzung am dritten Advent, 11. Dezember, ab 17 Uhr in der Stunde der Kirchenmusik. "Ein’ feste Burg ist unser Gott", BWV 80, und den ersten Teil des Weihnachtsoratoriums, BWV 248, von Johann Sebastian Bach singen die Kantorei der Martinskirche und die Solisten Johanna Prielmann, Sopran, Julia Werner, Alt, Philipp Nicklaus, Tenor, und Kai Preußker, Bass, vom Schwarzwald-Kammerorchester begleitet. Hanno Dönneweg, Solo-Fagottist im SWR Symphonieorchester, der schon oft unter der Leitung des Martinskantors brilliert hat, spielt das Concerto in a-Moll von Carl Philipp Emanuel Bach.

Die Christvesper wird diesmal richtig emotional

Neue Wege gehen Schwarz und Pfarrer Walter Schwaiger diesmal in der Christvesper an Heilig Abend, 17 Uhr, wenn das Vesperorchester und Musiker der Musik- und Kunstschule Albstadt die Kantorei begleiten, denn unter dem Motto "The angel Gabriel from heaven came" werden Christmas Carols zu hören sein.

Steffen Mark Schwarz, der dann die Orgel spielt, freut sich jetzt schon auf einen "sehr emotionalen Gottesdienst" – und auf viele Besucher, wenngleich er an diesem Abend noch einmal in die Tasten greift: Die Christmette ab 22.30 Uhr gestaltet er musikalisch zusammen mit der Blockflötistin Stefanie Doldinger aus Burgfelden.