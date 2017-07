Albstadt Diese Beratungsfirma kostet nichts

Albstadt-Ebingen. Jo Triller, Leiter des Amts für Familie, Bildung, Sport und Soziales, dankte Vollmer in seiner Laudatio für sein großes Engagement und verwies auf die Vielzahl der Termine, die dieser wahrgenommen habe. Den Gesamtelternbeirat beschrieb er als "Beratungsfirma, die die Stadt nichts kostet". Vollmers Stellvertreter Markus Ringle bescheinigte dem scheidenden Vorstandskollegen Detailtreue und immensen Fleiß; als Zeichen des Danks überreichte er Vollmer im Namen des Stellvertreterteams einen Gutschein. Dieses Team, bestehend aus Ringle, Sandra Möllenberg, Andrea Prill und Katrin Haas, wird sich Vollmers Aufgaben bis zur Wahl des Nachfolgers teilen – dieser selbst bleibt übrigens Elternbeirat.

Schauplatz der Sitzung war diesmal die Hohenbergschule, deren Rektor Ertekin Avcilar eingangs auf die Besonderheiten seines Hauses verwies, beispielsweise den islamischen Religionsunterricht und die Vorbereitungsklassen mit abgestuften Niveaus, die auch auf die Betreuung von traumatisierten Kindern und Analphabeten eingerichtet sind. Der Klassenlehrer unterrichtet auch fachfremd, was ihm ermöglicht, tatsächlich "Bezugsperson" für seine Schüler zu sein.

Wie Michael Vollmer in seiner letzten Sitzung als Gesamtelternbeiratsvorsitzender konstatierte, variiert die Qualität der Mensen, der Hausaufgaben- wie auch der Ganztagesbetreuung stark an Albstadts Schulen – Vollmer plädierte für einen runden Tisch zur Optimierung. Die Catering-Firma "Appetito" habe sich bewährt, hieß es weiter, allerdings gebe es personell bedingte Qualitätsunterschiede – an den Grundschulen würden nicht alle Schüler von ihren Portionen satt.