Sigmaringen. Ein unbekannter Täter hat am Dienstag gegen 19.50 Uhr einer 55-Jährigen das Smartphone im Wert von 100 Hundert Euro auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "In der Au" entrissen. Die Frau verfolgte den Dieb in Richtung Stadtmitte, verlor ihn jedoch aus den Augen. Den unbekannten Täter beschreibt sie als maximal 20 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, mit schlanker Figur und dunklem Teint. Zur Tatzeit war er hauptsächlich schwarz gekleidet und trug einen dunkelbraunen Kapuzenpullover. Zeugen, die den Richtung Stadtmitte flüchtenden Täter beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, bittet die Polizei, sich unter Telefon 07571/104-0 zu melden.