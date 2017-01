Albstadt Die Zeugen lassen kein gutes Haar am Angeklagten

Die Aussage eines anderen ehemaligen Angestellten wurde vom Richter verlesen, da er aus beruflichen Gründen verhindert war. Auch in seinem Fall seien Lohn- und Spesenzahlungen irgendwann ausgeblieben, auch er habe erst ganz zum Schluss, als er seinen Aufhebungsvertrag einforderte, von der laufenden Insolvenz erfahren. Die Vermieterin berichtete von ständigen Konflikten: Der Geschäftsführer habe "geschaltet und gewaltet", als sei er der Eigentümer des Hauses, in dem sich sowohl die Büroräume der Firma als auch seine Privatwohnung befanden, und diverse, zum Teil sehr kostspielige Veränderungen an Haus und Einrichtung vorgenommen: Kamin, neue Heizung, Whirlpool.

"Ein Insolvenzverfahren dient dazu, die Interessen der Gläubiger zu befriedigen." Dies, so der einstige Insolvenzverwalter, sei dem Angeklagten nicht in vollem Umfang bewusst gewesen. Dass Absprache und Kooperation seinetwegen nicht funktioniert hätten, wie es der Angeklagte am ersten Verhandlungstag behauptet hatte, bestritt der Zeuge. Umgekehrt sei es gewesen: "Plötzlich lagen Rechnungen und Belege auf meinem Tisch, die ich nie genehmigt hatte. Und die Dokumentation war auch noch lückenhaft." Der Angeklagte habe Mitarbeiter gekündigt und Gerichtsprozesse angestrengt, ohne ihn zu benachrichtigen und seine eigentlich notwendige Zustimmung einzuholen. Er habe seine Angestellten angewiesen, ihm, dem Insolvenzverwalter, Informationen vorzuenthalten, und er habe eigenmächtig Entscheidungen getroffen, die der Umsetzung des Insolvenzplans abträglich gewesen sein. Wäre dieser umgesetzt worden, beteuerte der Zeuge, dann hätte der Betrieb profitabel wirtschaften können. Und das Parallelkonto? "Es bestand keine Notwendigkeit, es zu eröffnen." Wie hoch er den Gesamtschaden einschätzt? "Mindestens 750 000 Euro."