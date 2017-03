Albstadt Die zentrale Botschaft

Fünf Bürgerwerkstätten zum Stadtentwicklungskonzept Albstadt 2030 sind vorbei – Zeit, Bilanz zu ziehen. Was ist in allen neun Stadtteilen Thema? Wo gibt es spezifische Probleme? Dank der Erfahrung der Moderatoren vom Institut für Stadt- und Regionalentwicklung an der Hochschule Nürtingen-Geislingen und vom Albstädter Baudezernat, die nach jedem Abend die Diskussion an ihrem Themen-Tisch zusammenfassten, lassen sich markante rote Fäden finden.